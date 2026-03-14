Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un torneo de especiales características se disputa en la ciudad de Punta Arenas (Chile) para veteranos de Futsal, en el que participan equipos de toda la región y tres de Río Gallegos, tales como UFC, la Academia y Los Choppers.

El torneo esta reservado para veteranos hasta 38 años y la división senior hasta 45 años, y ha logrado convocar a varios equipos de la región, desde Ushuaia en Tierra del Fuego, hasta santacruceños por lo que han logrado una buena presencia, con equipos de Río Grande, Puerto Porvenir y los locales de Punta Arenas.

Este segundo torneo patagónico que ya tuvo su primera presentación el año pasado, se organiza en dos zonas de todos contra todos, de las que se forman después los dos mejores para entrar en cuartos de final y la clasificación definitiva, por lo que durará todo el fin de semana y se disputa en dos gimnasio a la vez, con los tres equipos galleguenses donde UFC y La Academia jugará en el Polideportivo 18 de septiembre y los Choppers jugarán en el gimnasio de la UMAG.

Los equipos restantes los componen camioneros, Estrella Austral y Tauro de Río Grande, Kiara, Andes Sur y TdFuego de Ushuaia, un equipo de Puerto Porvenir y los locales con seis equipos en ambas divisiones con PescaChile, Fortaleza, Solmet, Markine y Livorno, estimándose culminar con todo en las últimas horas del fin de semana.