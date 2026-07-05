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En uno de los encuentros reprogramados, por la Fecha 3, Warriors y La Kuadra igualaron 5 a 5 en un partido de mucho ritmo, donde ninguno de los dos equipos logró imponer diferencias en el tramo final. El empate les permitió sumar un punto a cada uno, aunque sin lograr un salto significativo en la tabla.

Por la Fecha 6, SIPGER consiguió un triunfo clave al imponerse 4 a 3 sobre Boxing en un encuentro disputado hasta los últimos minutos. Con esta victoria, SIPGER sumó tres puntos importantes que lo consolidan como uno de los principales protagonistas del campeonato, mientras que Boxing no pudo aprovechar su localía y se fue sin unidades.

Con estos resultados, la tabla de posiciones de la Primera B mantiene a Pelusa Futsal y Unión Santacruceña B en lo más alto con 22 puntos, compartiendo el liderazgo del torneo. En el segundo escalón aparece SIPGER con 21 unidades, como principal perseguidor inmediato de los punteros.

Detrás del lote de arriba, la competencia se mantiene ajustada con varios equipos en zona expectante. Warriors y Guardianes FC suman 18 puntos, mientras que Cagliari B también se ubica con 18 unidades. Más atrás, La Kuadra alcanza los 17 puntos, en un torneo que sigue mostrando una marcada paridad en la zona media.