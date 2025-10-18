Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La jugadora Sonia Barrientos, representando al gimnasio Luis “Lucho” Fernández de Río Gallegos, ha sido elegida para integrar la preselección nacional de Newcom en la división + 68 años, lo que es un merecido reconocimiento a su labor en la actividad deportiva.

Con mucha dedicación y compromiso permanente Sonia Barrientos ha transitado por el Newcom local con coraje y voluntad, poniendo de manifiesto su permanente dedicación al equipo y al gimnasio, y de allí el reconocimiento de todos sus compañeros en el juego.

Sumado a ello aparece ahora seleccionada para integrar la preselección nacional en una categoría como la + 68 que premia al esfuerzo de sus componentes mas allá de la eficiencia deportiva, por lo que es un premio importante para la jugadora y su familia, y un reconocimiento de la actividad deportiva a su entrega permanente.