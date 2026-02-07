Super Bowl 2026, EN VIVO: cuándo es, a qué hora empieza y dónde verlo por TV y online en Argentina New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan este domingo 8 de febrero por el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de California. Horario en Argentina, canales de TV, streaming online, show de medio tiempo con Bad Bunny y todo lo que hay que saber de la gran final de la NFL.

El Super Bowl 2026 será uno de los eventos deportivos más importantes del año y definirá al campeón de la NFL. En esta edición LX, los New England Patriots y los Seattle Seahawks se medirán en una final histórica que reedita el cruce del Super Bowl de 2015. El partido se jugará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, con una audiencia global que superará los 120 millones de espectadores.

Además del espectáculo deportivo, el evento contará con un despliegue televisivo récord, publicidad millonaria y el esperado show de medio tiempo, que tendrá como figura central al artista puertorriqueño Bad Bunny, en una presentación producida por Apple Music.

Cuándo es y a qué hora se juega el Super Bowl 2026

El Super Bowl LX se disputará el domingo 8 de febrero de 2026.

Horarios del Super Bowl 2026, país por país

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 20.30

20.30 Bolivia, Puerto Rico y Venezuela: 19.30

19.30 Colombia, Perú, Ecuador y Estados Unidos (EST): 18.30

18.30 México y Estados Unidos (CST): 17.30

17.30 Estados Unidos (MST): 16.30

16.30 Estados Unidos (PST): 15.30

Dónde ver el Super Bowl 2026 en vivo por TV y online en Argentina

El Super Bowl 2026 se podrá ver EN VIVO en Argentina a través de ESPN.

Canales de TV

Flow: canal 103

DirecTV: canales 621 (SD) y 1621 (HD)

Telecentro: canales 105 (SD) y 1011 (HD)

Online y streaming

Disney+

ESPN a través de Flow, DGO y Telecentro Play

Qué equipos juegan el Super Bowl LX

New England Patriots (AFC)

Seattle Seahawks (NFC)

Los Patriots buscan su séptimo título, lo que los convertiría en el máximo ganador de la historia de la NFL, mientras que los Seahawks intentan conseguir su segundo anillo y tomarse revancha de la final perdida ante Nueva Inglaterra en 2015.

Cómo llegan Patriots y Seahawks a la final

New England Patriots

Finalizaron la temporada regular con récord 14-3, eliminaron a Los Angeles Chargers en la Ronda de Comodines, vencieron a Houston Texans en la Divisional y se consagraron campeones de la AFC tras derrotar 10-7 a Denver Broncos.

Seattle Seahawks

También cerraron la temporada con 14-3, fueron campeones de la NFC Oeste, aplastaron a San Francisco 49ers en la Ronda Divisional y superaron a Los Angeles Rams por 31-27 en la final de conferencia.

Show de medio tiempo del Super Bowl 2026

El show de medio tiempo del Super Bowl LX tendrá como artista principal a Bad Bunny, en una de las presentaciones más esperadas de los últimos años.

Artista principal: Bad Bunny

Himno nacional: Charlie Puth

Participación especial en la apertura: Green Day

Dónde se juega el Super Bowl 2026

Estadio: Levi’s Stadium

Levi’s Stadium Ciudad: Santa Clara, California

Santa Clara, California Capacidad: más de 68.000 espectadores

Datos clave del Super Bowl 2026

Edición: LX (60)

Fecha: domingo 8 de febrero de 2026

Hora en Argentina: 20.30

TV: ESPN

Streaming: Disney+

Show de medio tiempo: Bad Bunny