El Super Bowl 2026 será uno de los eventos deportivos más importantes del año y definirá al campeón de la NFL. En esta edición LX, los New England Patriots y los Seattle Seahawks se medirán en una final histórica que reedita el cruce del Super Bowl de 2015. El partido se jugará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, con una audiencia global que superará los 120 millones de espectadores.
Además del espectáculo deportivo, el evento contará con un despliegue televisivo récord, publicidad millonaria y el esperado show de medio tiempo, que tendrá como figura central al artista puertorriqueño Bad Bunny, en una presentación producida por Apple Music.
Cuándo es y a qué hora se juega el Super Bowl 2026
El Super Bowl LX se disputará el domingo 8 de febrero de 2026.
Horarios del Super Bowl 2026, país por país
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 20.30
- Bolivia, Puerto Rico y Venezuela: 19.30
- Colombia, Perú, Ecuador y Estados Unidos (EST): 18.30
- México y Estados Unidos (CST): 17.30
- Estados Unidos (MST): 16.30
- Estados Unidos (PST): 15.30
Dónde ver el Super Bowl 2026 en vivo por TV y online en Argentina
El Super Bowl 2026 se podrá ver EN VIVO en Argentina a través de ESPN.
Canales de TV
- Flow: canal 103
- DirecTV: canales 621 (SD) y 1621 (HD)
- Telecentro: canales 105 (SD) y 1011 (HD)
Online y streaming
- Disney+
- ESPN a través de Flow, DGO y Telecentro Play
Qué equipos juegan el Super Bowl LX
- New England Patriots (AFC)
- Seattle Seahawks (NFC)
Los Patriots buscan su séptimo título, lo que los convertiría en el máximo ganador de la historia de la NFL, mientras que los Seahawks intentan conseguir su segundo anillo y tomarse revancha de la final perdida ante Nueva Inglaterra en 2015.
Cómo llegan Patriots y Seahawks a la final
New England Patriots
Finalizaron la temporada regular con récord 14-3, eliminaron a Los Angeles Chargers en la Ronda de Comodines, vencieron a Houston Texans en la Divisional y se consagraron campeones de la AFC tras derrotar 10-7 a Denver Broncos.
Seattle Seahawks
También cerraron la temporada con 14-3, fueron campeones de la NFC Oeste, aplastaron a San Francisco 49ers en la Ronda Divisional y superaron a Los Angeles Rams por 31-27 en la final de conferencia.
Show de medio tiempo del Super Bowl 2026
El show de medio tiempo del Super Bowl LX tendrá como artista principal a Bad Bunny, en una de las presentaciones más esperadas de los últimos años.
- Artista principal: Bad Bunny
- Himno nacional: Charlie Puth
- Participación especial en la apertura: Green Day
Dónde se juega el Super Bowl 2026
- Estadio: Levi’s Stadium
- Ciudad: Santa Clara, California
- Capacidad: más de 68.000 espectadores
Datos clave del Super Bowl 2026
- Edición: LX (60)
- Fecha: domingo 8 de febrero de 2026
- Hora en Argentina: 20.30
- TV: ESPN
- Streaming: Disney+
- Show de medio tiempo: Bad Bunny
