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Tras un certamen que tuvo un desenlace cargado de controversias y que incluso obligó a la delegación santacruceña a retirarse del escenario bajo custodia policial luego del encuentro de semifinal, la institución publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para reconocer el esfuerzo de jugadores y cuerpo técnico.

“¡Orgullosos de ustedes!”, comenzó el comunicado oficial, en el que el club remarcó que la categoría Sub-15 logró ubicarse entre los tres mejores equipos del país, un resultado que calificó como “un logro enorme” y que quedará en la historia de la institución.

Además del rendimiento deportivo, Talleres resaltó la actitud que mostró el grupo frente a las adversidades. “A pesar del difícil momento que les tocó vivir, nunca bajaron los brazos, siguieron adelante y dejaron todo dentro de la cancha. Eso también es ser campeón”, expresó el mensaje, en referencia a las circunstancias que rodearon la definición del torneo.

La institución también agradeció el compromiso y la dedicación de cada uno de los futbolistas, remarcando que representaron al club “con esfuerzo, pasión y compromiso”, dejando en alto el nombre de Talleres durante toda la competencia.

El reconocimiento se extendió al cuerpo técnico integrado por Antonio Díaz, Franco Navarro, Raúl Ríos y Cristian Vega, a quienes el club felicitó por el trabajo realizado y por el acompañamiento brindado a los jugadores durante todo el certamen.

De esta manera, más allá de la frustración que dejó una semifinal envuelta en la polémica, Talleres eligió destacar el crecimiento deportivo de sus juveniles y poner en valor un logro que ubica a la institución entre las principales protagonistas del futsal formativo argentino. El tercer puesto obtenido en el Nacional Sub-15 representa un hito para el club y un motivo de orgullo para toda la comunidad albiazul.