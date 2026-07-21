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El conjunto albiazul llega a esta instancia con el impulso que significó la obtención del Torneo Regional disputado en Tres Lagos, título que le permitió conseguir el ansiado boleto a la fase nacional.

Con Antonio Díaz y Franco Navarro al frente del cuerpo técnico, acompañados por Raúl Ríos como ayudante de campo y Cristian Vega en el área de kinesiología, el plantel afrontará un desafío que marcará un momento inolvidable en la formación deportiva de cada uno de sus futbolistas.

La delegación está integrada por Dylan Macías, Matías Mancilla, Esteban Alberoni, Lautaro Guanqui Leguizamón, Valentino Costa, Agustín Verón, Dylan Franco, Ramiro Julián, Gonzalo Ramírez Martínez, Valentino Bahamonde Ulloa, Matías Adrián Oporto Parada y Santino Flores, quienes tendrán la responsabilidad de defender los colores de Talleres en una competencia de carácter nacional.

El debut fue este martes frente a Regatas de Rosario, en un encuentro programado para las 13 horas que terminó con derrota por 1-4 para el conjunto de Río Gallegos. Al día siguiente, el equipo santacruceño enfrentará a Los Rebeldes de Río Turbio desde las 14.30, mientras que cerrará su participación en la fase de grupos el jueves a las 19 frente a Estrella Austral de Río Grande. Todos los encuentros se disputarán en el estadio Fortaleza Verde y serán transmitidos en vivo a través del canal oficial del Consejo Federal del Fútbol Argentino en YouTube, permitiendo que familiares, socios e hinchas puedan seguir cada presentación del conjunto riogalleguense.

La foto con la Copa obtenida en Tres Lagos que les abrió la posibilidad de jugar el Nacional.

Con la expectativa de toda una ciudad detrás y el orgullo de representar a Santa Cruz en uno de los escenarios más importantes del fútbol juvenil argentino, Talleres comienza a escribir un nuevo capítulo de su historia.