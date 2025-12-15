Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La sexta división del Club Talleres (representación del Club Talleres de Córdoba), ingresado hace poco tiempo a la Liga de Fútbol Sur ya puede mostrar dignamente dos trofeos, habiendo obtenido este fin de semana el segundo en sexta división ganando el torneo Clausura, por lo que ahora deberá jugar con el ganador del torneo Apertura que no es otro que el Atlético Boxing Club.

Importante encuentro para los chicos de Talleres, toda vez que es la primera vez que llegan a ésta instancia en la Liga Sur, y jugarán un partido que les podría dar la posibilidad de ser los campeones del año.

No solamente en ésta división sino que también en quinta Talleres está en situación similar dado que ganó el torneo Apertura (el primero que ganaban en la Liga) y ahora deben de esperar el encuentro entre los clásicos rivales Hispano Americano y Boxing Club que determinará el ganador del torneo Clausura.

Definido este encuentro el vencedor enfrenta a Talleres por el torneo anual en una instancia igual que en sexta, por lo que los talleristas pueden llegar a jugar dos finales por torneo anual de la Liga de Fútbol Sur este año.