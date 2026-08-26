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Con un gran resultado logrado en el estadio albiverde, el Club Talleres se quedó con la final en la división sub17 y en un encuentro lleno de emotividad y de buen juego, en una definición por penales que tuvo sus matices y sus momentos de tensión, y que finalmente se definió para los ganadores con un 4 a 2 que hizo historia.

Con mucha emoción los ganadores festejaron un partido que en un principio y en el tiempo regular, había terminado empatado en tres goles por bando y se planteo la definición por la vía rápida (penales), donde tuvieron la suerte de su lado mas el trabajo de un fenomenal arquero, que les dio la posibilidad de quedarse con el torneo que mantenía el Boxing Club desde el año pasado y que ahora se lo queda Talleres para tomar la ventaja de la categoría y mirar con otros ojos el torneo Clausura que se inicia a corto plazo.

El año anterior el resultado fue para los albiverdes pero cabe señalar que a ésta altura se puede decir que son los mismos jugadores que por aquel tiempo militaban en la sub15 y que este año lucen los colores del club en la categoría superior como lo vienen haciendo desde hace ya varios años en la entidad, dado que Talleres cuenta con solo 9 años de vida, lo que aumenta la calidad del premio obtenido, sumado a la gran cantidad de trofeos que ya pueblan las galerías del club de la calle Mariano Moreno.

El conjunto estuvo integrado por Ezequiel Rios, Mateo Argamonte, Benjamín Hernández, Ciro Pérez, Esteban Alberoni, Matías Mancilla, Valentino Costa, Yoel Agüero, Julián Ramiro, Agustín Verón, Valentino Bahamonde, Lautaro Guanqui, Matías Oporto, Carlos Oporto, Martínez González, Dylan Franco y Dylan Macías, los chicos que orgullosamente lucen los colores del club ahora campeones de la divisional y decididos a seguir por este camino en lo que resta del año.

La institución que viene sumando nuevos jugadores año a año y cosechando cada vez mas resultados favorables, mas que conforme con el rendimiento de sus planteles como lo expresa su presidente Raúl Alberoni en charla con La Opinión Austral, destacando la calidad del trabajo que realizan y la buena predisposición de jugadores y familias para superar problemas y seguir adelante a pesar de los costos que esto implica, donde los continuos viajes al interior provincial como así también a otras provincias complican el desarrollo que se pretende, pero lo llevan adelante de la mejor manera posible.

Demostración palpable es la gran cantidad de trofeos obtenidos en el poco tiempo que lleva la entidad en el ámbito deportivo de la ciudad, por lo que los “talleristas” se sienten mas que orgullosos por lo logrado y por supuesto por el triunfo de la pasada noche que agrega otro premio mas al esfuerzo colectivo del equipo y de su cuerpo técnico, done compiten en todos los torneos posibles, tanto en los municipales, como los regionales y los de la Liga de Fútbol Sur.