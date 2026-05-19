Temporadas de biatlón en las que la lucha por la general se mantuvo viva hasta las últimas salidas

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Hay temporadas de biatlón en las que el gran relato no es una victoria aislada, sino la sensación de que la clasificación general puede girar incluso en el último fin de semana. La campaña 2023/24 fue exactamente así en la Copa del Mundo femenina. Lisa Vittozzi llegó al tramo final todavía en pelea real y terminó asegurando el Globo de Cristal grande solo en las últimas 24 horas de competición. Ese detalle ya dice mucho sobre la tensión de aquella recta final. Cuando la general de biatlón sigue abierta hasta el final, https://ni1xbet.com/es permite seguir esas pruebas con mercados sobre ganador, podio y clasificaciones clave.

La temporada 2024/25 en hombres dejó una impresión parecida, aunque con nombres distintos. Sturla Holm Laegreid cerró ese invierno con su primer título absoluto de la Copa del Mundo, y Biathlonworld presentó ese logro como la culminación de una subida que se confirmó precisamente en el desenlace de la campaña. No fue una coronación temprana ni cómoda de varios meses. Si te atraen esas temporadas de biatlón donde todo se decide en las últimas salidas,1xBet da acceso rápido a los eventos y a sus cuotas.

Cuando una temporada entera se resume en los últimos disparos

Ahí está una de las grandes crueldades del biatlón. Puedes ganar 4, 5 o incluso 8 carreras, sentir que has hecho un invierno enorme, y aun así llegar a marzo con la general todavía abierta porque otro rival fue sumando puntos casi sin hacer ruido. El biatlón tiene esa forma particular de no regalar tranquilidad ni siquiera al que parece más fuerte. Al final, cuando el cuerpo ya arrastra meses de frío, viajes y presión, un solo error en el campo de tiro puede pesar tanto como media temporada.

Este tipo de temporadas se entiende mejor con algunos datos muy simples:

En 2023/24, Lisa Vittozzi tomó el dorsal amarillo definitivo solo 24 horas antes del cierre.

En 2024/25, Sturla Holm Laegreid ganó su primer título absoluto de la Copa del Mundo.

Lou Jeanmonnot firmó 8 victorias en 2024/25 y llegó viva a la pelea final.

La última carrera masculina de 2024/25 fue la mass start de Oslo del 23 de marzo.

Por eso algunas temporadas quedan en la memoria incluso sin una rivalidad de nombres gigantescos. Lo que engancha es ver que la general sigue abierta cuando ya casi no queda nieve competitiva en el calendario. En ese punto, cada serie de tiro tiene una presión distinta. Ya no se compite solo por una carrera, sino por 4 meses enteros de trabajo.

Es solo válido para el territorio de la Unión Europea donde la empresa se encuentre habilitada. Prohibido el acceso a menores de 18 años. Juega con responsabilidad el juego puede ser adictivo y poner en riesgo tu salud mental. Si necesitas ayuda contactate con los organismos dedicados a tal fin en tu país.