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Con la organización de la Asociación Santacruceña de Rugby, se llevará a cabo en El Calafate el segundo encuentro entre los clubes asociados y equipos chilenos que tomarán parte del citado encuentro en lo que pretende ser una reunión deportiva y de camaradería.

Para ello se realizarán muchos encuentros donde cada equipo participante jugará mínimo de dos partidos y donde se reunirán con el anfitrión que será Calafate Hockey y Rugby Club, junto a Duendes Rugby Club, Coseba, Macatobiano, Guanacos Rugby Club, UMAG de Chile y Piedra Buena Rugby Club en una singular reunión deportiva.

Esto tendrá lugar el próximo domingo donde se disputarán una serie de partidos (dos por equipo) y donde se pretende un tercer tiempo mas que concurrido y saludable para todos los participantes del evento, para peor compartir con entusiasmo dado que hace tiempo que no se realizan encuentros de este tipo en la región.