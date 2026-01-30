Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Para el próximo 7 de marzo se prevé realizar en el predio de Ezeiza que posee la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la tercera reunión de dirigentes de fútbol del interior del país.

Si bien esta reunión estaba prevista para el 7 de febrero pasó a un mes mas adelante debido a los temas a tratar, por lo que se espera poder concretar el cónclave con seguridad, donde se tratarán temas que hacen al fútbol de todo el país y especialmente al fútbol del interior, donde no estarían ajenos algunos torneos que se desarrollan habitualmente.

Entre los temas agregados se habla de fútbol formativo, fútbol femenino, fútbol playa, del arbitraje, de futsal, de la aplicación del sistema Comet, pero también se habla de la posibilidad de realizar un mapeo de la situación socio económica del fútbol del interior, por lo que se plantea una posible reestructuración de este y otros aspectos sobre el tema.

El fútbol del interior está ahora a la expectativa de lo que se pueda resolver en estos casos, donde podría haber una restructuración importante en materia organizativa que variaría algunos de los aspectos conocidos a la fecha.