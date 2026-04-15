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Con la participación de siete equipos de la zona sur de la provincia y uno de Punta Arenas, el fin de semana se disputó la 1° Fecha de la Liga Santacruceña de Hockey. En un sistema todos contra todos, las chicas de Tercer Tiempo lograron puntaje perfecto y se quedaron con el primer puesto.

Hubo una buena cantidad de público en el gimnasio “Juan Carlos Narvarte”.

En segundo lugar quedó Punta Arenas Hockey, que ganó 6 partidos y perdió uno. El tercer lugar fue para el equipo Los Notros de El Calafate. En cuarta posición quedaron las chicas de El Chaltén y más abajo siguieron Hispano, Boxing, Puerto Santa Cruz y Calafate Hockey.

Un dato sorprendente del certamen fue que hubo tres jugadoras que convirtieron más de 20 goles. Hablamos primero de Simone Willemsen, de Punta Arenas Hockey, quien hizo 22 de los 35 goles de su equipo para ubicarlo en la segunda posición del torneo.

Con un gol más que Willemsen quedó Kospi Citta, del equipo Los Notros, quien convirtió 23 de los 41 goles de su equipo que finalizó tercero. Y arriba de ellas en las tabla de goleadoras quedó la jugadora Mailén Aranda de Tercer Tiempo, que festejó ni más ni menos que 30 goles de los 59 que convirtió su equipo. Sin dudas una proeza que ayudó a que su equipo terminara en la primera posición.

Mailén Aranda convirtió 30 goles en 7 partidos.

Este jueves y hasta el domingo se juega el Campeonato Argentino B

La competencia para las categorías sub-14 y sub-16 damas se desarrollará en San Carlos de Bariloche y contará con la presencia del equipo Tercer Tiempo de Río Gallegos, San Jorge y Amigos Hockey Club de Caleta Olivia, Ferro de Puerto Deseado y Punta Arenas Hockey de Chile que compite en representación de la Asociación Santacruceña.

En categoría Sub 14 las zonas quedaron definidas de la siguiente manera: Zona “A”, Santa Lucía de Comodoro Rivadavia, San Esteban de Bariloche, Amigos HC de Caleta Olivia, Punta Arenas HC y Ferro de Puerto Deseado.

En la Zona “B”, Ushuaia RC, Tercer Tiempo de Río Gallegos, Escuela Municipal de Bariloche, San Jorge de Caleta Olivia, Los Pehuences de Bariloche y Vuriclub de Bariloche.

En tanto que la categoría Sub 16 quedó conformada en Zona “A” con San Esteban de Bariloche, Vuriclub de Bariloche, CIMAH de Río Grande, Municipal de Trevelín y Las Águilas de Ushuaia. Mientras que en la Zona “B” estarán Chenque RC de Rada Tilly, Ushuaia RC, Escuela Municipal de Bariloche, San Jorge de Caleta Olivia y Santa Lucía de Comodoro Rivadavia.

Los partidos comenzarán el jueves a las 8.30 horas y finalizarán el domingo por la tarde. Cabe destacar que además del título en juego se otorgarán dos plazas para el Campeonato Argentino de la división “A”.

“En el día de ayer viajaron a la ciudad de San Carlos de Bariloche 8 jugadoras de la categoría Sub 14 damas, quienes nos representarán en el Campeonato Nacional Argentino de Clubes. A la distancia las alentaremos como siempre. ¡Un orgullo para nuestro club!” expresaron desde las redes oficiales de Tercer Tiempo.

Serán parte de la delegación del equipo de Río Gallegos las jugadoras Umma Canto, Gala Vargas, Candela Fleitas, Nahiara Alfaro, Mailén Aranda, Valentina Muñoz, Zoe Baragioli y Alma Moreira.