Río Gallegos volvió a decir presente en la elite del karting nacional. El piloto santacruceño Thiago Díaz se consagró campeón de la Copa de Oro en la Sudam Senior de la IAME Series Argentina, luego de un fin de semana intenso en el Kartódromo “Ciudad de Buenos Aires”, donde se disputó la décima y última fecha de la Champion Cup 2025.

En un escenario exigente, con altas temperaturas y un imponente marco de público, Díaz coronó una temporada sólida, regular y competitiva, que lo tuvo siempre como protagonista en una de las divisionales más parejas del campeonato. El título no solo ratifica su crecimiento deportivo, sino que también posiciona nuevamente a Río Gallegos y Santa Cruz en el mapa grande del karting argentino.

La definición llegó tras una jornada cargada de actividad. En la Sudam Senior, Martín Sa se quedó con la pole position, mientras que Thiago Díaz fue contundente en el Sprint, resultado clave que terminó inclinando la balanza a su favor en la lucha por el campeonato. En la Final, la victoria quedó en manos de Facundo De Vincenti, seguido por Francisco Figueroa y Bautista Panetta, pero los puntos acumulados le permitieron a Díaz sellar el ansiado título de la Copa de Oro. La Copa de Plata, en tanto, fue para Figueroa, tras un cierre contundente.

Thiago Díaz, el 1° de la Sudam Senior.

El evento Coronación reunió a más de 120 pilotos de todo el país y marcó el cierre de una temporada exigente y altamente competitiva en la IAME Series Argentina. Además del título de Díaz, se consagraron campeones Juan C. Davancens (Cadete), Joaquín Gorlero Pizarro (Sudam Junior), Thiago Palotini (Old School Junior), Leonel Maresca (Old School Senior) y Nicolás Brown (Old School Master).

Para el automovilismo santacruceño, el campeonato logrado por Thiago Díaz no es un dato más: es una señal fuerte de presente y futuro, el resultado de trabajo, constancia y talento, y un logro que trasciende lo individual para transformarse en orgullo local.

Una vez más, el volante riogalleguense que compite en la elite del karting hace años, vuelve a dejar en lo más alto a su ciudad y a su provincia.

La temporada 2025 bajó el telón dejando nombres consagrados, jóvenes protagonistas y un campeonato que sigue consolidándose como una referencia del karting nacional. Y entre todos ellos, el nombre de Thiago Díaz quedó grabado en dorado, con acento bien patagónico y bandera de Río Gallegos bien alta.