Tiago Palacios se transformó en el último refuerzo de Estudiantes de La Plata

Estudiantes de la Plata cerró la llegada del mediocampista Tiago Palacios, integrante de la selección preolímpica de Uruguay, y se convirtió así en la sexta cara nueva del plantel que dirige Eduardo Domínguez.

El Pincha adquirió el 100 por ciento de la ficha que compartían el Grupo City y Platense.

El futbolista llegó esta mañana a City Bell, se realizó la revisión médica y en las próximas horas firmará el contrato para que el club haga oficial su llegada y se registre todos los papeles en la oficina de jugadores de la AFA antes de las 20.

El argentino nacionalizado uruguayo, que viene de ser parte del sub 23 charrúa dirigido por Marcelo Bielsa que no pudo acceder a la fase final del Preolímpico, fue uno de los primeros apuntados por el entrenador y la directiva albirroja para sustituir la salida de Benjamín Rollheiser.

El pase se dilató más de la cuenta y estuvo muy cerca de caerse en las últimas horas por las pretensiones de Platense, que posee el 30 por ciento de los derechos económicos y a fines de 2021 lo transfirió al Grupo City en 380 mil dólares.

Estudiantes no dio a conocer las cifras pero todo indica que desembolsará 2.700.000 dólares por la ficha del joven de 22 años nacido en Laferrere y además quedará una plusvalía para el Calamar y para Montevideo City Torque.

Estudiantes logró un plazo extra para incorporar un último jugador por la salida a préstamo de Deian Verón a Deportes La Serena de Chile, que se cerró el 27 de enero, más allá que días antes tuvo el permiso para cruzar la Cordillera e ir adelantando la revisión médica y cumplir con los primeros entrenamientos.

Palacios, que nació el 28 de marzo del 2001, jugó 27 partidos y convirtió un gol con la camiseta de Platense, mientras que en el fútbol uruguayo jugó 70 encuentros y anotó 16 goles. Domínguez insistió con su llegada y se sumó como refuerzo a Matías Mansilla, Eric Meza, Enzo Pérez, Javier Correa y Edwuin Cetré.

