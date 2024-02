Tigre, con Gorosito en la cuerda floja, buscará reponerse ante Defensa

Tigre, con su entrenador Néstor Gorosito en la cuerda floja por el pésimo arranque, buscará reponerse ante su gente mañana contra Defensa y Justicia, en la continuidad de la zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El encuentro se jugará desde las 17.00 en el estadio José Dellagiovana, con transmisión de TNT Sports y arbitraje de Franco Acita.

Tigre junto con Deportivo Riestra son los dos únicos equipos que aún no marcaron en el campeonato y ambos suman un punto.

Esto llevó a que Gorosito, que viene de ser parte importante de la campaña en la que Colón de Santa Fe descendió, quede en el ojo de la tormenta con fuertes críticas por parte de los hinchas.

Por eso, "Pipo" Gorosito tendrá una final personal frente a Defensa y Justicia para salir de una zona incómoda en la tabla de posiciones y continuar en el cargo.

Tigre tendrá el cambio obligado de Gian Nardelli, que se fue expulsado ante Estudiantes de La Plata tras la doble amonestación. El principal candidato a sucederlo es Martín Ortega.

Además, en el ataque reaparecerá Blas Armoa, uno de los hombres importantes en las últimas dos temporadas, por el colombiano Flabian Londoño.

Defensa y Justicia acumula siete puntos aunque mostró un nivel irregular en su última visita a La Bombonera (0-0 vs. Boca). Repetirá el once.

= Probables formaciones =

Tigre: Matías Tagliamonte; Augusto Aguirre, Facundo Giacopuzzi, Martín Ortega y Nahuel Genez; Agustín Cardozo, Juan Sánchez Miño; Brahian Aleman, Jorge Forclaz y Sebastián Medina; Blas Armoa. DT: Néstor Gorosito.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Ezequiel Cannavo, Víctor Aguilera, Santiago Ramos Mingo y Alexis Soto; Nicolás Tripicchio y Julián López; Luciano Herrera y Gabriel Alanís; Nicolás Fernández y Gastón Togni. DT: Julio Vaccari.

Árbitro: Franco Acita.

VAR: Lucas Novelli.

Hora: 17.00.

TV: TNT Sports.

Cancha: Tigre. (Télam)