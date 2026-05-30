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La acción comenzará este sábado a las 22:30 horas en el gimnasio municipal Lucho Fernández con el partido que jugarán Guardianes (4°) contra Unión Santacruceña “B” (2°).

El domingo toda la fecha se trasladará al gimnasio municipal 17 de Octubre desde las 12 horas. Los encargados del puntapié inicial serán UTN (13°) y Cagliari “B” (10°). A continuación, saldrán a la cancha Mudo Futsal (12°) y Atlético Federal (9°).

A las 15 horas será el turno para La Kuadra (7°) enfrentando a Cagliaria “A” (8°). Seguidamente, Argentinos del Sur (6°) se medirá con el puntero del campeonato Warrios (1°). A las 18 horas se verán las caras La Ruta (18°) y Sipger (5°).

Terminado ese encuentro, Chicago (15°) se enfrentará con Pelusa Futsal (3°). Cerrarán la jornada de domingo en el 17 de Octubre el Boxing Club (14°) y Milán (16°) a las 21 horas.

Cabe recordar que los equipos Sipger, Argentinos del Sur, UTN, Boxing y San Juan Bosco cuentan con un partido menos que el resto de los equipos.