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La Copa Challeguenger “Graciela Ferrari” de fútbol de salón femenino tuvo lugar en el gimnasio municipal, de Tres Lagos con visitas de varias localidades y fue organizado por el conjunto La Cuadra de esa localidad.

El torneo tuvo como ganador al equipo representativo de Pico Truncado Quillen, mientras que la segunda a ubicación se la llevó Patagonia Austral de El Chalten y el tercer lugar le correspondió al representativo capitalino de Río Gallegos Defensa y Justicia, por lo que se contó con equipos de distintos lugares de Santa Cruz.

La goleadora del torneo resultó Malena Campesi de sobresaliente actuación y el torneo tuvo especiales matices llevándose a cabo con singulares visitas que le dieron característica provincial, por lo que la organización piensa transformarlo en tradicional, por lo que se repetiría oportunamente el próximo año.