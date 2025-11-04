Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un torneo en la categoría Sub 12 de Handball se jugó en El Calafate, el que contó con equipos locales en femenino y masculino , de Puerto San Julián y de Río Gallegos, lo que tuvo lugar en el gimnasio “Palos Gruesos” durante este fin de semana.

Luego de los resultados finales en femenino resultó campeón el colegio EPP 80 de El Calafate, seguido de la Escuela Municipal de Puerto San Julián, del gimnasio Lucho Fernández de Río Gallegos.

En masculino el resultado fue similar, dado que ganó el EPP 80, seguido de la Escuela Municipal de San Julián y del gimnasio Lucho Fernández y en cuarto lugar arribó Patagonia handball.