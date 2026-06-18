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Organizado por el equipo Los Sureños, el certamen se disputará los días 25 y 26 de julio, y 1 y 2 de agosto, en las instalaciones del Gimnasio Juan Carlos González, donde se espera la participación de delegaciones de distintos puntos de la Cuenca y también de Chile.

La competencia contará con categorías +40 Mixto, +50 Mixto, +60 Mixto, +70 Mixto y Femenino, permitiendo una amplia participación de jugadores y jugadoras que comparten los valores de compañerismo y actividad física que caracterizan al newcom.

Desde la organización destacaron que el objetivo principal del torneo es reconocer públicamente la trayectoria de María Contreras, una referente que ha dejado una huella imborrable en el deporte regional.

Además del aspecto competitivo, el encuentro promete ser un espacio de confraternidad y encuentro entre equipos, fortaleciendo los lazos que unen a la comunidad del newcom a ambos lados de la cordillera.

El equipo Los Sureños impulsa el homenaje a María Contreras.

Las inscripciones permanecen abiertas y los interesados podrán obtener más información comunicándose con los organizadores Carlos y Daniel a los números 2966 402811 y 2966 651422 respectivamente.

“Pasión que nos une, energía que nos impulsa”, será el espíritu que acompañará una celebración deportiva que promete quedar en la memoria.