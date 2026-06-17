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La actividad se desarrollará en la sede de ADAR, ubicada en Avenida Presidente Kirchner 1617, y dará comienzo a las 15:00 horas. La competencia se disputará bajo el sistema suizo a seis rondas, modalidad que garantiza una importante cantidad de partidas para todas las participantes.

En cuanto al ritmo de juego, cada ajedrecista contará con 10 minutos de reflexión más un incremento de 5 segundos por jugada realizada, una modalidad dinámica que promete encuentros atractivos y de alto nivel competitivo.

Desde la organización informaron que las inscripciones serán totalmente gratuitas y podrán efectuarse el mismo día del torneo a partir de las 14:00 horas en la sede de la institución.

Las inscripciones son libres y gratuitas. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La convocatoria está abierta a damas de todas las categorías, por lo que se espera una nutrida participación de jugadoras locales y de la región, en una jornada que combinará competencia, integración y promoción del ajedrez femenino.

Con esta iniciativa, ADAR continúa impulsando espacios de desarrollo para las mujeres dentro del ajedrez, fortaleciendo la actividad y generando nuevas oportunidades para que más jugadoras se sumen a la disciplina.