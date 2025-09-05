Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la localidad de Río Turbio comienza a disputarse la 16ª edición del torneo interprovincial de Taekwondo, el que constará de diversas pruebas que tendrán lugar en el gimnasio Lucas Moussou, en luchas y formas.

Este torneo que tiene en juego la Copa Río Turbio 2025, contará también con importantes presencias tal el caso del maestro Nicolás Giuliani noveno dan, y de Diego Ledesma quienes brindarán una clase sobre técnica y defensa personal para grandes y chicos.

El profesor de Río Turbio de Taekwondo Abel Sosa aclaró incluso que ambos profesores hablarán para grandes y chicos en dos clases distintas, mientras que especificó que los combate de lucha y formas se realizarán enre3 cinturones de todos los colores y también para los cinturones negros, contando con unos 120 participantes en el curso, lo que es mas que auspicioso parea el desarrollo de la actividad en la provincia.