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El maestro Matías Campeón se llevó el primer lugar sin perder ninguna partida en el torneo de Ajedrez que organizara ADAR, y que llevo como nombre “Memorial René Flores” en recuerdo del desaparecido miemrbo de la entidad.

El torneo tuvo lugar en la sede de ADAR con la presencia de mas de 30 ajedrecistas de lo mas reconocido de la ciudad, donde el único invicto fue precisamente el maestro nacional , torneo de sistema suizo en 7 rondas que tuvo gran repercusión en nel ambiente capitalino del ajedrez, donde Matías Campeón, Alexis Insfran, Sergio Macagno, José Baez y Juan Medina ocuparon las cinco primeras posiciones.

Cabe señalar que en Sub10 el destacado fue Giovanni Davila, en Sub12 Jeremías Ascona, en Sub14 Enzo Fuentes, en femenino Yamila Sorrozua, en Rating sub 2100 José Baez y en Rating Sub 1900 Juan Alvarez Jamieson, en un torneo que se llevó a cabo con total normalidad y buena asistencia.