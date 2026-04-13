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Tuvo lugar en el natatorio de El Calafate el torneo provincial Promocional de Natación, con la victoria del club Fliper frente a Hispano Americano que fue su mayor oponente en el campeonato que duró todo el fin de semana en la villa.

La presentación de 7 equipos otorgó un trabajo incesante con mas de 170 competidores lo que llamó muchísimo la atención y contó con un marco de público excelente, con siete categorías distintas y todos los estilos por lo que hubo mucho movimiento.

El primer lugar se lo llevó el Club Fliper con 396.5 puntos, seguido de Hispano Americano con 371.5 y en tercer lugar el natatorio de Comandante Luis Piedra Buena con 182 puntos, luego el natatorio de San Julián con 69 puntos, el natatorio local de El Calafate con 62 puntos, la fundación Valdocco con 15 puntos y cerró Gobernador Gregores con 10 puntos, en lo que fue una verdadera fiesta de la natación provincial.