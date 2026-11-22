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El Atlético Boxing Club tendrá representación santacruceña en una nueva cita de relevancia nacional. Una delegación integrada por 13 gimnastas de la institución albiverde emprendió viaje rumbo a Posadas, Misiones, para participar del Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Rítmica, correspondiente a los niveles B y C.

Las deportistas estarán acompañadas por la profesora Belén Márquez y afrontarán una importante experiencia deportiva, luego de conseguir su clasificación a través de los resultados obtenidos en las instancias provinciales. De esta manera, representarán a Santa Cruz y a la Federación Santacruceña de Gimnasia (FeSaGi) en uno de los principales encuentros del calendario nacional de la disciplina.

El certamen se llevará adelante del 23 al 28 de noviembre en el Polideportivo Finito Gehrmann de Posadas y contará con la participación de más de 700 gimnastas pertenecientes a 17 federaciones de todo el país.

Las representantes del Boxing competirán en las modalidades individual, dúo y trío, distribuidas en las categorías Mini, AC2 y AC3.

Las representantes albiverdes

En la modalidad individual, las gimnastas que competirán serán Julia Dittmar Dragicevic y Maite Cárcamo, en Mini; Margarita Barría, María Luz Biglione Díaz y Thais Barría Martínez, en AC2; y Martina Figueroa, Lucía Castañeda y Juana Coloe, en AC3.

Por su parte, en la modalidad dúo, la categoría Mini estará representada por Julieta Solla y Ludmila Miani; en AC2 competirán Lucía Coloe y María Luz Biglione Díaz; mientras que en AC3 lo harán Victoria Castillo y Delfina Cardozo.

Finalmente, en la modalidad trío, Maite Cárcamo, Ludmila Miani y Julia Dittmar Dragicevic competirán en Mini; Thais Barría Martínez, Lucía Coloe y Julieta Solla lo harán en AC2; y Margarita Barría, Juana Coloe y Delfina Cardozo representarán al club en AC3.

La participación en este campeonato nacional representa un nuevo paso en el crecimiento de la gimnasia rítmica del Atlético Boxing Club y una oportunidad para que las deportistas puedan mostrar el trabajo, la dedicación y la preparación desarrollados durante toda la temporada.

Con la ilusión de dejar a Santa Cruz en lo más alto, las 13 gimnastas albiverdes afrontarán este desafío nacional llevando los colores del Boxing y de la gimnasia provincial a la escena deportiva argentina.