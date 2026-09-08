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Tres atletas de Río Gallegos, representantes de Box Bruce, tuvieron una destacada actuación en la competencia StrongFit y se consagraron campeonas en su categoría, luego de superar con éxito tres exigentes jornadas de competencia.

El desafío puso a prueba distintas capacidades físicas y deportivas, entre ellas fuerza, resistencia, capacidad aeróbica, estrategia y trabajo en equipo. A lo largo de las diferentes pruebas, las deportistas lograron sostener un alto nivel de rendimiento y superar cada uno de los obstáculos planteados por la organización.

El desempeño les permitió quedarse con el primer puesto de su categoría, imponiéndose frente a equipos de gran nivel y demostrando el fruto de la preparación realizada para afrontar una competencia de estas características.

Las atletas contaron además con la preparación y el acompañamiento de su coach, Matías Bórquez, cuyo trabajo resultó fundamental tanto en la planificación como en el desarrollo de la competencia. La estrategia y el seguimiento durante las jornadas fueron parte importante de un resultado que terminó coronando el esfuerzo del equipo.

De esta manera, las representantes de Box Bruce no solo alcanzaron el máximo escalón del podio, sino que también llevaron el nombre de Río Gallegos y Santa Cruz a lo más alto en una competencia de gran exigencia, que reúne a atletas provenientes de distintos puntos de Sudamérica.

El título representa un importante reconocimiento al trabajo y la constancia del equipo, y vuelve a poner en escena el crecimiento de los atletas santacruceños en disciplinas de fuerza y entrenamiento funcional.