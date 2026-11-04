Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Teres jugadores jóvenes del Atlético Boxing Club a cargo del profesor Diego Fleitas de la división 2013 se probarán en el Club Huracan de Parque Patricios donde fueron convocados por la institucióin luego de las pruebas realizadas en el mes de abril en Río Gallegos.

Los jugadores son Ciro Almonacid, Thiago Santander y Lionel Donoso , quienes permanecerán en la ciudad de Buenos Aires hasta el 20 de noviembre, dado que también se mpodrán probar en otros dos clubes por lo que es todo un desafío para los jóvenes futbolistas de la ciudad.

Con el reconocimiento hacia los familiares que no solo los apoyan nsino que tambien aportan para el esfuerzo, los chicos estrán viviendo jornadas mas que especiales gracias al trabajo de “profes” y de la institución que los busca proyectar a través del fútbol.