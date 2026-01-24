Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Conocido su ingreso al equipo Crucianelli GC Competición, el piloto de Río Gallegos, Thiago Martínez, aseguró su continuidad en Turismo Nacional Clase 3, divisional en la cual se convirtió en el mejor debutante del Campeonato 2025, en donde alternó la conducción de un Toyota Corolla atendido por Ale Bucci Racing y Giacone Competición.

El bicampeón de TN Clase 2 (2023-2024) asumió el desafío de ingresar a Clase 3 en la apertura del Campeonato 2025. Su desarrollo deportivo fue positivo en líneas generales, incluyendo una victoria el 15 de junio pasado en el Autódromo Ciudad de Viedma (Río Negro) junto con el equipo dirigido por Alejandro Bucci.

Por delante, los nuevos desafíos lo involucran a bordo de un Ford Focus que asistirá técnicamente DTA Racing. “Cuando me propusieron integrarme a este equipo me interesó y rápidamente comenzamos a trabajar para concretar esta posibilidad que se confirmó recientemente. Todas las partes involucradas asumimos este desafío, persiguiendo como objetivo ser grandes protagonistas desde la primera fecha”, expresó al respecto el piloto sureño.

“Me emociona ser parte de un gran conjunto en todo sentido; todos tenemos esa ilusión de funcionar a primer nivel desde la primera salida a pista y eso genera más entusiasmo, y renovadas expectativas. El año pasado fue muy bueno en líneas generales, quizás faltaron pulir algunas cosas para que sea mejor, pero me quedo con todo lo que aprendí”, agregó al respecto Thiago Martínez, nueva incorporación del equipo dirigido por Gustavo Cano.

De esta manera el destacado volante de Río Gallegos encara un nuevo año con muchas expectativas en su carrera deportiva. Acostumbrado a pelear arriba, con el apoyo de toda su familia y amigos y de todo el sur argentino, el dos veces campeón de la C2 busca poder consagrarse en la categoría mayor, donde ya el año pasado fue 1° en Viedma. (Con información de APAT )