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Quienes deseen participar del Curso de Técnico Provincial Nivel 2 tienen tiempo únicamente hasta este lunes 29 de junio para completar la inscripción.

La propuesta, organizada por la Federación Santacruceña de Voleibol (Fe.Sa.Vol), está destinada a entrenadores, profesores de Educación Física y personas vinculadas al desarrollo del vóley que ya hayan aprobado el Curso de Técnico Provincial Nivel 1.

La capacitación se llevará a cabo entre el 2 y el 5 de julio en la localidad de Puerto Santa Cruz y contará con la disertación del instructor nacional Marcelo Leiva, técnico con certificación FIVB Nivel 2 y una amplia trayectoria en la formación de entrenadores.

Desde la Federación destacaron que este tipo de instancias busca seguir fortaleciendo la capacitación de quienes trabajan diariamente por el crecimiento del voleibol santacruceño, brindando herramientas para mejorar la enseñanza y el desarrollo deportivo en toda la provincia.

El entrenador Marcelo Leiva estará a cargo del curso.

Las personas interesadas pueden solicitar información y completar la inscripción comunicándose al teléfono 2966-624076 o escribiendo al correo electrónico federacionsantacrucena@gmail.com.

Con el cierre de las inscripciones previsto para este lunes, la organización recordó que no se recibirán nuevas solicitudes una vez vencido el plazo, por lo que convocó a los interesados a realizar el trámite antes de finalizar la jornada.