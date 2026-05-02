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La ciudad de San Luis fue escenario del 1° Meeting Internacional “Serranías Puntanas”, un evento que reúne a atletas de todo el país y de Sudamérica, con delegaciones de Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil.

La competencia se desarrolló en el Predio “Pedro Presti”, en una edición especial que rinde homenaje a César Juárez, referente del atletismo puntano.

Hasta allí llegó el santacruceño Patricio Capella, quien luego de coronarse Campeón en 300 metros de pista con un tiempo de 11’ 15’’35 expresó: “Hacía 5 años que no corría en pista, desde mi último Campeonato Nacional, me sentí muy bien en los 300 corrí a un ritmo tranquilo, haciendo una carrera muy táctica, y cuidando mis piernas porque el domingo corría los 10 km en ruta, consiguiendo una muy buena marca y sabiendo que estaba para más”.

El domingo Capella volvió a consagrarse campeón pero esta vez en la prueba de 10 kilómetros en ruta, con un tiempo de 40’ 00’’.

“Hoy domingo corrí los 10 km, circuito muy duro, fueron 4 km con un falso llano, y 3km con viento en contra…pero ahí estuvimos para dar pelea, rematando los 2 últimos km con un ritmo muy fuerte…salí descompuesto, no me sentía bien, pero cuando comencé a correr la molestia fue calmando y pude terminar bien, gracias a Dios” sostuvo Patricio, que cuando finalizó la competencia volvió a exponer sus sentimientos por haber alcanzado estos logros.

Patricio Capella en plena competencia de pista.

“Me siento muy feliz y emocionado, viviendo momentos increíbles y únicos, parece un sueño, por ahí me cuesta caer de todo lo que vengo logrando y he conseguido en mi carrera deportiva sé que todavía queda mucho margen más y eso me motiva y me impulsa a seguir más firme que nunca, no puedo negar que me ha costado y muchísimo alcanzar este nivel perder muchas cosas en el camino, pero cuando ves que vas llegando a la cima…la satisfacción es enorme”.