Un colosal James conduce a los Lakers en dramática victoria ante Warriors de Curry

El astro estadounidense LeBron James protagonizó anoche una actuación colosal en el Chase Center de San Francisco que le permitió a Los Ángeles Lakers conseguir dramático triunfo sobre los Golden State Warriors de Stephen Curry por 145-144, al cabo de dos tiempos de prórroga en un partido de la fase regular de la NBA.

"King James", el jugador más veterano de la liga (39 años), demostró toda su vigencia con un soberbio triple-doble: 36 puntos, 20 rebotes (récord personal) y 12 asistencias. Además, hizo ostentación de su pulso y sangre fría para sentenciar el juego con dos lanzamientos libres a falta de un segundo en el reloj.

"Salgo a competir y me siento joven", aseguró James, quien transita su 21ra. temporada en la NBA, liga de la que fue cuatro veces campeón (2012, 2013, 2016 y 2020).

Los Lakers, que levantaron una desventaja de 15 puntos, también contaron con el valioso aporte del pivote Anthony Davis (29 puntos y 13 rebotes), en tanto Curry redondeó otra brillante actuación con 46 puntos (9 triples) y 7 asistencias que no le alcanzaron a los Warriors.

. Resultados del sábado en la NBA: Detroit Pistons 104-Washington Wizards 118; New York Knicks 125-Miami Heat 109; Denver Nuggets 111-Philadelphia 76ers. 105; Brooklyn Nets 106-Houston Rockets 104; Boston Celtics 96-Los Ángeles Clippers 115; Charlotte Hornets 122-Utah Jazz 134; Milwaukee Bucks 141-New Orleans Pelicans 117; San Antonio Spurs 113-Minnesota Timberwolves 112; Golden State Warriors 144-Los Ángeles Lakers 145 y Dallas Mavericks 115-Sacramento Kings 120.

. Partidos del domingo: Indiana Pacers-Memphis Grizzlies; Atlanta Hawks-Toronto Raptors; Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder; Orlando Magic-Phoenix Suns y Portland Trail Blazers-Chicago Bulls.

= Posiciones =

. Conferencia Este: Boston Celtics (35-11), Milwaukee Bucks (32-14), Philadelphia 76ers. (29-15), New York Knicks (29-17), Cleveland Cavaliers (27-16), Indiana Pacers (26-20), Miami Heat (24-22), Orlando Magic (23-22), Chicago Bulls (21-25), Brooklyn Nets (18-27), Atlanta Hawks (18-27), Toronto Raptors (16-29), Charlotte Hornets (10-34), Washington Wizards (8-37) y Detroit Pistons (5-40).

. Conferencia Oeste: Oklahoma City Thunder (32-13), Minnesota Timberwolves (32-14), Los Ángeles Clippers (30-14), Denver Nuggets (32-15), Sacramento Kings (26-18), Phoenix Suns (26-19), New Orleans Pelicans (26-20), Dallas Mavericks (25-21), Los Ángeles Lakers (24-23), Utah Jazz (24-23), Houston Rockets (21-24), Golden State Warriors (19-24), Memphis Grizzlies (18-27), Portland Trail Blazers (13-32) y San Antonio Spurs (10-36). (Télam)