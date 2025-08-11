Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hay hechos que se da en el ámbito deportivo que perduran por siempre en el recuerdo de quienes lo vivieron y este partido fue uno de ellos, ocurrido en el año 1936 y cuando se disputaba la tercera fecha de la segunda rueda de la copa “Bar Americano”, entre los primeros planteles de Boca Junior y del Deportivo Neptuno.

ya desde temprano los del Neptuno se habían adjudicado los partidos de segunda y tercera serie por 4 a 0 y 3 a 1 respectivamente por lo que estaban mas que contentos, por lo que el encuentro con la primera serie sería mas que entretenido, y la nota periodística posterior decía que “….el resultado de este match tuvo aspectos sorpresivos, con un cuadro extremadamente debilitado en el que actuaron cuatro hombres que habían jugado en el partido anterior de segunda serie, la escuadra auriazul puso en jaque a los representantes de los rojos que a duras penas y en los instantes finales de la brega, lograron, en un esfuerzo titánico, sentar sus precedentes de team fuertemente positivo e hicieron mérito para lograr un empate y si justo fue el resultado final, ello no desmerece en nada la actuación sobresaliente de los boquences, porque para ellos fue un triunfo moral, ya que no solo el esfuerzo del quinteto defensivo y de su notable guardavalla que se agigantó en ésta ocasión, opusieron una tenaz trabazón a las pretensiones ofensivas de los rojos manteniendo su ciudadela invicta hasta casi expirar la brega….”

El Deportivo Neptuno formó con Blumetti, Joaquín López, Marcelino García, Anastasio Arca, Juan Leal, Manuel López Calo, Ricardo Trevisan, Ferreyra, Cabrera, José Infante y Domingo Bocca, mientras que Boca Junior lo hizo con Barría, Carlos Boisselier, Luis Fernández, Zarev, Manuel Fangul, Monn, Adorno Constanzo, José Mata, Guillermo Montenegro, Manuel Esteban y José Paredes.

“……Los de Boca presentaban un cuadro debilitado con Constanzo, Mata, Esteban y Zarev que habían jugado el match de segunda serie anterior, por lo que tuvieron que hacer mucho con las individualidades hasta que se corta Mata por el extremo izquierdo, sortea a dos defensas los esquiva con soltura y desde los 12 metros enfila un certero tiro y Blumetti no tuvo chance y la ball potentemente impulsada bate la red…”

“…Elk partido sigue disputándose cuando se inicia el segundo parcial y los boquences están visiblemente agotados pero siguen en la lucha y ganando incluso cuando Mata en un ataque le hace un pase concreto a José Paredes a quien le cuesta muy poco vencer a Blumetti que estaba al otro lado con un tiro razante a unos diez metros de distancia y Boca gana por dos a cero….”

“….Cuando se acercaban los 39 minutos de juego el esfuerzo de los rojos se ve coronado cuando Ferreyra ante un rechazo toma la ball con un certero golpe de cabeza y la introduce en el esquinero marcando el goal para los de Neptuno, lo que provoca un renovado entusiasmo en su plantel y cuando se marcaban los 41 minutos de juego, Cabrera recibe un pase en la ciudadela rial, remata con justeza al esquinero y logra el empate…”

Un partido que quedó en la historia porque se empató en los últimos cinco minutos de juego, algo mas que llamativo con lo que representó para los del Neptuno y lo que significó para los de Boca, que a pesa de sus problemas de armado, creían que lo habían ganado cuando faltaba tan poco tiempo.