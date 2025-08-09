Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con una concurrencia notable se lleva adelante la primera EXPO DEPORTES organizada por la Municipalidad de Río Gallegos en las instalaciones del Río Gallegos Tennis Club en la Avenida San Martín, lo que ha motivado un cambio de cara singular en el centro de la ciudad.

La muestra que ocupa las tres canchas cubiertas de la entidad, ha congregado la presencia de comerciantes, emprendedores e instituciones deportivas en unos 80 stand que provocan un movimiento destacado de público, donde se puede observar no solo los comercios dedicados al ramo del deporte, sino también actividades de distintos clubes y entidades de distintas disciplinas, artes marciales y otros.

En algunos stand se puede observar la práctica de algunas actividades con medios tecnológicos como el caso del Golf, la arquería, la náutica y algunos aparatos de gimnasia que son normales en un gimnasio dedicado al tema y que aquí se destacan por el volumen y el servicio que brindan, agregados a una buena cantidad de emprendedores con elementos de todo tipo, incluida vestimenta deportiva.

También elementos para la práctica de las variadas disciplinas desde pelotas de fútbol y básquetbol hasta pelotas de tenis, y hasta un auto de carrera en uno de los ingresos internos, y en la parte externa dado que el tráfico está cortado en la Avenida San Martín, una pista de skate que es muy concurrida por muchos jóvenes y sus clásicas patinetas.

Esto hace que la muestra sea visitada por mucho público en estos dos días que durará la exposición y que ha provocado una gran curiosidad no solo en los habitantes del centro de la ciudad, sino también en los distintos barrios dado que se ha publicitado en todos los gimnasios municipales y en diversos lugares concitando una gran atención.