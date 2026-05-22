Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“El defensor del Atlético Boxing Club continuará su carrera en Huracán de Parque Patricios. El futbolista cordobés (categoría 2009) que ya cuenta con roce en Primera División, fue parte de las pruebas realizadas en el mes de abril por los captadores del ‘Globo’ en nuestra ciudad” expresó la institución “Albiverde” en su cuenta oficial.

Cabe destacar que el jugador se incorporará formalmente al equipo de Primera División del fútbol argentino recién en el mes de julio, por lo que podrá disputar lo que resta de la competencia oficial en el ámbito local.

El próximo compromiso para el Boxing Club será este sábado 23 de mayo a las 20 horas frente a Ferrocarril YCF, por los cuartos de final del Torneo René “Peneca” Muñoz de la Liga Sur.