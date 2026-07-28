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El joven futbolista tendrá así la oportunidad de continuar su desarrollo en una de las canteras más reconocidas del fútbol argentino, en un paso que representa un importante avance en su carrera deportiva y el fruto del esfuerzo, la dedicación y el trabajo sostenido.

Desde Boxing Club expresaron su orgullo por este logro y destacaron el crecimiento de Peri durante su etapa en la institución, al tiempo que le desearon el mayor de los éxitos en este nuevo desafío, tanto en el plano personal como en el deportivo.

“Felicitaciones, Peri. A seguir trabajando y esforzándose para perseguir este gran sueño“, fue el mensaje compartido por el club para despedir a una de sus promesas, que ahora buscará ganarse un lugar en las divisiones inferiores de Banfield.

La incorporación de Mateo Peri ratifica, además, el trabajo que viene realizando Boxing Club en la formación de jóvenes talentos, consolidándose como una institución que continúa proyectando futbolistas hacia el ámbito profesional.