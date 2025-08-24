Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Haciendo honor al 105 cumpleaños del Atlético Boxing Club, detallamos textualmente una publicación de la entidad que data de 1945, cuando la entidad cumplió sus bodas de plata y que pone de manifiesto los primeros años del club en el ámbito del deporte local.

Dice la nota hablando de la trayectoria del club, que “….sin mayores pretensiones entró a militar en 1920 en el fútbol local, y los éxitos le dieron impulso, hasta lograr vencer a uno de los mas fuertes conjuntos de su época, el cuadro de la casaca blanquiceleste de Independiente, que era todo un poderío.”

” En la primera década actuó con todo éxito frente a los equipos de Estrella, Neutral, Bristol, Independiente, British, Neptuno, Olimpia, Argentinos del Sur, Racing, Sarmiento, Chile, estudiantes, todos los cuales pertenecen al pasado.”

“Desde 1925 se incorporó a las actividades del deporte local el Club Hispano Americano con quien alterna hasta el presente, y esta institución inauguró su campo de deportes y tribuna en abril de 1929.”

“El año de mayor actividad futbolística para el Boxing fue 1932, en cuyas fechas sus equipos de 1°, 2° y 3° serie sostuvieron 77 partidos, todo un récord, de los cuales ganaron 43, 26 les fueron adversos y el 8 empataron.”

“Cuatro campeonatos oficiales se adjudicó en el curso de las temporadas 1925-1926 haciendo suyos los trofeos copas “La Previsora” y “Beltran”, igual éxito repitió en 1929 y 1930, acreditándose las copas “Próspero J. Suarez Ladouch” y Asociación de Foot-Ball y Atletismo, y entre otros trofeos Copa “Conciliación” en 1929 frente al Hispano Americano, el 8 de septiembre de 1928 premio “Sociedad Española de Socorros Mutuos”, la tercera división trofeo “próspero J. Suarez” , además de otros premios.

“El 4 de enero de 1931 en match a beneficio de las familias caídas en la Revolución del 6 de septiembre de 1930 conquistó la copa “Marcelino López” frente al Hispano Americano.”

“Vasta campaña y una de las mas brillantes le cupo al cuadro superior del Boxing en el curso de la temporada 1935-1936 frente a los equipos de Hispano Americano, Policial, Boca Junior, y Neptuno, conquistó en competencia las copas “Martini” y “Monseñor Esandi”, ésta última especialmente donada por el Atlético Boca Junior de la Capital Federal, el campeonato 1936 adjudicándose el trofeo “Bar Americano”.

“Otra brillantísima campaña le cupo al Boxing en el curso de la temporada 1939-1940 acreditándose los campeonatos de primera frente al Hispano Americano, Boca Junior y San Lorenzo, cumpliendo invictas sus campañas los equipos inferiores y con un solo contraste en el cuadro máximo, scorer máximo de la temporada Néstor Kirchner de segunda división y en primera Antonio Hedrera y Héctor Ritchie.”

Historias de la ciudad contada por sus propios protagonistas a través de los años, ejemplos de sueños compartidos y de esfuerzos notables de los primeros años del deporte local.