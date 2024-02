Un poste impidió un histórico triunfo de Italia ante Francia en el Seis Naciones de Rugby

El seleccionado de Italia, liderado por el técnico argentino Gonzalo Quesada, igualó 13 a 13 ante Francia, por la tercera jornada del Torneo Seis Naciones de Rugby, en un partido que tuvo un final de alta emotividad porque un poste impidió lo que podría haber sido un histórico triunfo de los "Azzurri" de visitante.

Francia mostró autoridad y fue muy superior desde los primeros minutos del partido, aunque cerró la primera parte arriba por 10 a 3, un resultado con sabor a poco para el local, que tuvo control total del juego hasta ese momento.

Sin embargo, en el segundo tiempo del partido, que se disputó en el estadio Pierre Mauroy de la ciudad de Lille, Jonathan Danty se fue expulsado y Francia tuvo que jugar gran parte de esa segunda mitad con un hombre menos. Esto motivó el crecimiento de Italia, que no sólo lo empató, sino que contó con una clarísima oportunidad de ganarlo.

Ya en tiempo cumplido, los nervios le jugaron una mala pasada al pateador italiano Paolo Garbisi, que tuvo inconvenientes para acomodar la ovalada antes de hacerse cargo de un penal y, con los segundos contados, pateó y el remate dio en uno de los postes.

Ese palo impidió lo que podría haber sido el primer triunfo de Italia en Francia por Seis Naciones. De esta manera, el importante empate de visitante, el primero en esta edición, quedó opacado por ese penal frustrado.

Charles Ollivon (6m.) convirtió el único try para Francia y Thomas Ramos no falló en la conversión. Además, acertó dos penales.

Por el lado de Italia, Ange Capuozzo (69m.) fue el autor del try y Paolo Garbisi se hizo cargo de la conversión. El mismo Garbisi y Martin Page-Relo sumaron un penal cada uno.

Posiciones: Irlanda 15; Escocia 9; Inglaterra 8; Francia 6; Gales e Italia 3.

Así se disputará la cuarta fecha del Seis Naciones:

Sábado 9/3:

11:15: Italia – Escocia.

13:45 Inglaterra-Irlanda

Domingo 10/3:

12:00 Gales-Francia (Télam)