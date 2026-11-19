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Una experiencia inolvidable y una oportunidad para seguir creciendo. Giovanni Jofré, futbolista de la categoría 2014 del Club Talleres RG, se encuentra en Santiago de Chile realizando pruebas futbolísticas en el Club Universidad de Chile, una institución de gran trayectoria en el fútbol sudamericano.

La posibilidad surgió luego de que el joven jugador fuera observado y seguido por los captadores Javier Tobar y José Vicuña, quienes le brindaron la oportunidad de compartir durante dos semanas entrenamientos junto al grupo de la institución chilena.

“Gio” con la indumentaria de la “U” en el campo de juego.

En esta etapa inicial de adaptación, “Gio” viene recibiendo muy buenas devoluciones por parte de los captadores. Su desempeño evidencia una evolución constante, con mayor confianza y soltura dentro del terreno de juego, aspectos fundamentales en este tipo de experiencias formativas.

Más allá de los resultados que puedan surgir de esta oportunidad, la experiencia representa un paso muy importante en el camino deportivo del pequeño futbolista, que tiene la posibilidad de entrenar en un contexto diferente, incorporar nuevos aprendizajes y medirse ante nuevas exigencias.

Desde el Club Talleres RG expresaron su orgullo y acompañamiento hacia Giovanni, destacando el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que lo llevaron a vivir esta experiencia.

El joven jugador surgido de Talleres disfruta de la prueba en el conjunto trasandino.

Dos semanas de aprendizaje, nuevos desafíos y un sueño que sigue creciendo. Giovanni continúa trabajando con ilusión en Santiago de Chile, llevando consigo el acompañamiento de su club y el deseo de seguir dando pasos en su formación futbolística.

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