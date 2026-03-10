Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La atleta argentina Candela Cerrone con dilatada trayectoria en la disciplina en la Argentina, venció en la Stanley Marathon que se disputa en las Islas Malvinas en forma anual, lo que logró sin usar los colores nacionales, dado que el reglamento de la prueba no permite el uso de identificación nacional.

De todos modos Candela que es profesora de Educación Física y que cuenta con otras destacadas actuaciones como la maratón de Mar del Plata 2022 o el segundo lugar en la maratón de Rosario de 2025, logró vencer en un terreno difícil y complicado por la condición del piso y por el clima, lo que complica permanentemente a los participantes de esta prueba que va por su edición 15°.

La atleta logró superar estas contingencias y ser victoriosa por primera vez llegando con una frase que expresó a sus asistentes al terminar, ” por todos los que estuvieron aquí” expresó como recordación a los hechos de 1982, dejando como mensaje esas palabras que pegaron fuerte en quienes la acompañaron en esta prueba en la que tuvo que realizar varios trámites y cumplir rigurosamente con lo dispuesto por los organizadores.

La pinamarense terminó el recorrido en 3 horas, 15 minutos 30 segundos con un tiempo un poco mas largo de lo habitual que se utiliza para cumplir con la distancia de los 42 kilómetros, pero las dificultades del terreno y la rigurosidad el clima apretaron un poco pero le dieron la victoria por primera vez a una argentina en la prueba que se considera la “maratón mas austral del mundo”.