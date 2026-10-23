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La Escuela de Tenis de Mesa Ulloa participará del Torneo Patagónico que se desarrollará en Gobernador Gregores, con una delegación conformada por 60 personas, entre jugadores, entrenadores y cocineros, que acompañarán al equipo durante la competencia.

La actividad comenzará este viernes con las pruebas individuales, previstas entre las 17 y las 22 horas. La programación continuará el sábado, desde las 9 hasta las 21, en una jornada que concentrará una intensa agenda deportiva para los representantes de la escuela.

El torneo tendrá su continuidad el domingo por la mañana, con la disputa de la modalidad de dobles. Una vez finalizada la competencia, la delegación emprenderá el regreso durante la tarde.

La participación en este encuentro representa una nueva oportunidad para que los jugadores sumen experiencia competitiva, midan su nivel frente a representantes de otras localidades y continúen fortaleciendo el desarrollo del tenis de mesa en la región.

Con una delegación numerosa y el acompañamiento de entrenadores y personal de apoyo, la Escuela de Tenis de Mesa Ulloa afrontará el desafío patagónico con el objetivo de representar de la mejor manera a su institución y disfrutar de una nueva experiencia deportiva.