Durante muchos años y desde la primera presentación en el torneo Regional en 1972, siempre el club ganador del torneo anterior representó a la Liga de Fútbol Sur en el magno torneo nacional, siendo Ferrocarril el primero en participar en ese año.

En forma regular y salvo excepciones especiales, quien llevó la bandera fue el club ganador del fútbol local o de la liga que era la afiliada al Consejo Federal, pero esto cambió en el año 2000 hace exactamente 25 años, porque en esa época y bajo la presidencia de Pablo Perea, la Liga Sur amplió su espectro incluyendo a las subsedes de Río Turbio y de El Calafate, lo que amplió la cantidad de clubes afiliados y permitió la incorporación de otro club mas en la disputa del torneo.

Quien representaba ese año a la Liga Sur era Centro Salteño de Río Turbio aunque el torneo se llamaba “Argentino B”, pero ésta ampliación permitió el ingreso de Bancruz, lo que fue confirmado por la Liga y por el Consejo Federal y se dio la gran oportunidad, incluso en la reunión de Bariloche en la que asistió Pablo Perea y donde se determinó el fixture del campeonato.

Con todo ritmo se prepararon los equipos y los bancarios lograron la presencia de un refuerzo como Gonzalo Luque, un jugador de 21 años que había nacido en Argentinos de Rosario y que había pasado por las filas de San Telmo, el que quedaría bajo la conducción del técnico Rubén Capovilla y su habitual equipo, todos bajo la presidencia de Carlos Ghel al frente del club.

La tarde de Ferro recibió a los bancarios que enfrentarían a los turbienses y a los cinco minutos, Matías Clavel se encontró con el gol cuando una pelota cayó llovida sobre el área y el arquero Miguel Pintos no se movió de su lugar y el bancario no tuvo mas que pegarle para poner el uno a cero que se revertiría un rato mas tarde con el empate.

Esto se daba cuando una pelota quedó boyando en el área y el delantero Héctor Rodriguez lo fusiló a Ludueña poniendo el empate, lo que se revertiría minutos mas tarde cuando Jonathan Sapunar voleó la pelota sobre el área cuando Pintos había salido a marcarlo y dejó solo a Gonzalo Luque que se encargó de marcar el dos a uno , todo en el primer tiempo.

Luego vendría una etapa de cuidados de ambos lados, los bancarios pudieron agrandar la diferencia pero el que se agrandó notoriamente fue el arquero Miguel Pintos que saco varias pelotas complicadas en su arco, pero el resultado ya estaba decretado, Bancruz dominaba el medio campo y los de Centro Salteño no se animaban ni se animaron a mas y se llevó al final.

Bancruz jugó mejor y ganó mejor, en el complemento entraron Catalán y Sandoval , incluso entró Eduardo Belmonte y se perdió un gol casi hecho que pasó rozando el travesaño y se llegó a un final feliz con Sapunar y Luque como los destacados, con Ricardo Duarte poniéndole seguridad al fondo y con Marcelo Catalan dominando el medio campo para que Bancruz ganara con comodidad.

Fue la primera vez que la Liga Sur tuvo mas de un equipo representándolos en el torneo, hoy que suman cuatro los equipos mas el de El Calafate, donde también está Bancruz que acaba de pasar de ronda, pero estos recuerdos de hace frescos 25 años atrás, no se pueden perder en la historia, bajo pena del enojo inconmensurable del gordo Rosmualdo D´andrea.