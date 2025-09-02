Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los estudiosos dicen que es normal que los hechos históricos se repitan y que lo hacen muy a menudo, pero en este caso lo que sucedió hace ya mucho tiempo no ha logrado repetirse a pesar de los esfuerzos de los últimos años y esto viene a cuento por lo que consiguiera Bancruz en 1978.

Para ir a compartir esta realidad, será necesario revolver un poco la historia afirmando que la Liga de Fútbol Sur nació el 27 de septiembre de 1957 por lo que dentro de unos días cumplirá nada mas que 68 años de vida y que nunca dejo de realizar el torneo anual con altibajos, corto o largo, complicado o sencillo, pero nunca dejó de hacerlo.

Por otro lado el 8 de agosto de 1970 nacía el club Bancruz como entidad social y en 1976 bajo la presidencia del recordado Fernando “Coco” Huecke, Bancruz ingresaba en la Liga de Fútbol Sur para ganar ese año el torneo de la segunda división y ascender a primera, por lo que al año siguiente en la temporada 1977/1978, el club jugó su primer torneo en la división mayor del fútbol de la ciudad.

Ese año Bancruz ganó el torneo en su primer año de participación y luego obtendría muchos logros mas a través de los años, pero lo que nos ocupa ahora es este resultado obtenido hace nada mas que 47 años atrás, porque ni antes ni después de este hecho, ningún club que ascendió a primera división o que apareció jugando en la liga Sur, logró ganar el torneo en su primer año activo, salvo los que abrieron el torneo de 1957 pero esto era lógico.

Este logro mas que significativo en la historia del fútbol local le pone un galardón muy especial a la trayectoria de los bancarios, mas allá de lo obtenido a posteriori y de los esfuerzos de los últimos años que intentaran Escorpión primero pero le costó tres temporadas llegar al título y lo que ha conseguido Unión Petroleros Privados esta temporada, la segunda de su trayectoria en la Liga Sur.

Muchos otros lo han intentado en otro tiempo, muchos otros nombres jalonaron de esfuerzos la liga Sur y el fútbol local y regional, pero la “coronita” de Bancruz en tan solo 14 partidos, solo la logró esta institución por lo que aún conserva con orgullo y la satisfacción de quienes lo vivieron, ese título obtenido en esa temporada que además los llevo a jugar por aquel entonces el torneo regional y que además les hizo repetir el título cuatro temporadas mas seguidas.

Esto los llevó a ser el primer club en la historia de la liga en obtener el título de pentacampeón (cinco torneos seguidos), pero esta es otra historia y la que nos ocupa sigue en completa vigencia y a la espera de que algún día aparezca una institución o un equipo que pueda repetir este hecho a pesar de los cambios que se han producido a lo largo de los años.

Servirá también tener en cuenta lo logrado por los dos clubes mencionados, tanto Escorpión que se ha transformado en un valuarte muy fuerte del fútbol local, como así también Unión Petroleros Privados con lo obtenido el pasado domingo a costa justamente de Bancruz en un ajustado resultado dirimido por penales, un Bancruz que sigue siendo determinante a través del tiempo, como pasó en el “Pichón Guatti ” el pasado fin de semana.