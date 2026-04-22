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Del 21 al 25 de abril se está desarrollando en Buenos Aires el “Campeonato República de Natación de Invierno”, un certamen que reúne a 592 nadadores de 66 clubes de todo el país en las categorías Juveniles y Juniors.

La competencia se lleva a cabo en las instalaciones del Parque Olímpíco de la Juventud, más precisamente en la Pileta Olímpica del Parque Roca.

En ese escenario, Lourdes Bicocca logró subirse al podio en la modalidad 200 metros mariposa en la categoría Juveniles 2. La nadadora del Hispano Americano obtuvo el tercer lugar por lo que se alzó con la medalla de bronce.

“Orgullo Hispanista, orgullo Santacruceño” agregaron desde la cuenta oficial de Facebook del club celeste.