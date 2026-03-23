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La segunda fecha del torneo oficial de la Liga Sur dejó como saldo el liderazgo de Unión Petroleros sobre el resto, con tres rivales que lo persiguen por lo pronto en la tabla, con Escorpión segundo a dos puntos, y el Hispano Americano, Bancruz y Unión Santacruceña a tres puntos de distancia y donde los petroleros lograron un triunfo resonante, un resultado que podría ser el de mayor envergadura del torneo con un 11 a 0 lapidario para los del “Defe” que nada pudieron hacer ante la avasalladora presencia de los petroleros que no les dieron tregua ni mucho menos.

Fue el segundo partido que se jugó en cancha de Hispano y no dejó atenuantes y los ganadores se agrandaron y pidieron mas y llegaron hasta 11 y menos mal que terminó el partido, mientras que en el primer orden de la tarde, Escorpión había dado cuenta de Boca por 2 a 1 en un resultado mas ajustado pero que fue favorable a los escorpianos sin lugar a dudas, lo que los posicionó además como escoltas de la tabla.

En la cancha de la Avenida San Martín apareció por primera vez Hispano Americano que en la apertura tuvo franco (quedó libre), y apareció ganando bien, con solvencia, poniendo de manifiesto que viene con pretensiones para el equipo de Mariano Palermo y que tiene una punta de lanza a tener en cuenta con Makenzie que fue el hombre de la cancha por lejos, por lo que seguramente pretenderán mas, mientras que a la par aparecen los bancarios de Padín con el resultado de la primera fecha porque en ésta pasaron al descanso, y el tercero en discordia por la tercera posición es Unión que viene de ganarle a Defensores en la primera instancia del torneo y ahora cae con los celestes con la bronca de Claudio Leyenda de por medio.

En las posiciones siguen después los albiverdes de Matías Clavel con un Carlos Cardozo que les viene salvando las papas, con un gol por partido como el primero contra Escorpión y el primero contra Ferrocarril, emparejado por Santiago Ortuño este domingo por lo que lograron el segundo empate en el juego, algo que seguramente no conforma a su técnico pero que los salva de perder en estos primeros escarceos, pero para este domingo que viene los rivales serán los bancarios y ahí no va a ser tan sencillo el empate.

Ferrocarril logró sumar un garvanzito con este empate como para no quedar afuera de los puntos, pero Eduardo Belmonte ya sabe que esto no va a ser fácil ni mucho menos y que este torneo es a una sola rueda y fuiste, cortito y al pie como para penal distraído, por lo que hay que estar con todas las luces prendidas y tratar de hacer las cosas lo mejor posible porque no hay vuelta atrás.

Cierran el lote Boca y Defensores, con los primeros que perdieron los dos partidos por la mínima 2 a 1 contra UPP y lo mismo contra Escorpión, mientras que los del “Defe” sufrieron dos palizas catastróficas, la primera contra Unión por 0 a 6 y la segunda contra UPP por 0 a 11, con 17 en contra en dos partidos, lo que los deja como sobre llovido mojado, sin chances y con clara preocupación.

Panorama incierto para ocho fechas solamente con seis por delante lo que deja poco saldo para especular y mucho para poner, cuando algunos ya se posicionan como para rematar pero todavía no esta todo dicho para nadie aunque va a costar un poco mejorar porque el torneo aparece muy diverso, en algunos casos parejo, y en otros con resultados sorpresivos que no estaban en los cálculos de nadie, y esto le pone color al torneo con cara de pocos amigos y aumenta la rivalidad, sanamente se entiende, por lo que habrá que esperar el próximo fin de semana.