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En una fría tarde en la cancha “Gustavo Andrés Soules“, el “Petrolero” pisó más fuerte y derrotó al siempre candidato Boxing Club, que no tuvo un buen partido. Sin embargo, una jugada pudo cambiar el trámite del cotejo.

A los 10 minutos, el número 9 del Boxing Jonathan Flores picó absolutamente solo contra el portero de UPP, y con pelota dominada y todo el tiempo posible, remató desviado por abajo sin siquiera acertarle al arco. Tan solo estaba el delantero, que antes de continuar la carrera miró para los costados a ver si estaba habilitado.

El Boxing tuvo las más claras pero no las pudo aprovechar. FOTOS NICOLAS WOZNIAK/LA OPINION AUSTRAL

A la siguiente jugada, cuando aún se agarraban la cabeza los del Boxing, llegaría el único gol del partido. Un centro de córner que alguien peinó hacía atrás encontró al número 6 de UPP Javer Melín, que sólo tuvo que poner el pie para empujar esa pelota al fondo de la red.

A partir de ahí el partido entró un bache y recién a la media hora de juego, tras una muy buena jugada del 9 Flores pasándose a dos defensores, hubo otra chance de peligro. Pero el remate se fue muy cruzado.

Sin más acción, comenzó el segundo tiempo. A los 14 fue el primer remate del Boxing al arco de Gabriel Fussey, portero de UPP. Y como respuesta, el “Petrolero” atacó el arco del Boxing pero el centro rasante encontró el despeje milagroso del capitán “Albiverde”, que de esa forma evitó el segundo.

En esta jugada el banco de UPP pedía expulsión. FOTOS NICOLAS WOZNIAK/LA OPINION AUSTRAL

No mucho más pasó en el partido, que tuvo demasiados tiempos muertos por faltas o protestas de ambos bandos, aunque quienes estuvieron más en el piso fueron los jugadores de UPP. Así y todo, el Boxing no encontró los caminos y no tuvo chances concretar para empatar el partido.

El resultado final marca que UPP se quedó con el primer lugar del torneo y ahora enfrentará al último clasificado, mientras que Boxing lo hará contra el ante último. Si no se queman los papeles, seguramente ambos equipos se vuelvan a encontrar. Pero es fútbol y todo puede pasar.

Matías Morilla, técnico de UPP: “Este triunfo se lo dedicamos a Seba Luna”.

Matías Morilla, DT de UPP. FOTOS NICOLAS WOZNIAK/LA OPINION AUSTRAL

El técnico de UPP dijo conversó con el móvil de La Opinión Austral finalizado el encuentro.

“Fue un esfuerzo grande de todo el equipo. Los que entraron, los suplentes… Todo el balance es súper positivo. Estamos trabajando muy bien con el profe. Hay un grupo humano excelente y sabíamos que era un partido difícil, un rival importante con jugadores importantes” expresó.

Para concluir, dijo que la idea para los cruces es “seguir trabajando con seriedad, en busca de ese objetivo y trabajar fuerte para esperar el fin de semana”.

Javier Melín, autor del gol del triunfo: “Hicimos un muy buen partido”

Javier Melín, autor del único gol del partido. FOTOS NICOLAS WOZNIAK/LA OPINION AUSTRAL

El defensor habló con La Opinión Austral y se refirió a la victoria: “Fuimos parejitos, terminamos la primera parte del torneo de la mejor manera, punteros invictos. Ahora viene otra parte que es la más difícil, donde arranca otro torneo aparte”.

Sobre el gol, explicó que “me quedó un rebote atrás de mi compañero cuando peina y por suerte la pude meter con la zuda así que feliz por el gol y por el equipo que ganamos”.

Por último, sobre por qué salió en el segundo tiempo, dijo que terminó con una molestia en el gemelo.

“Tuve un pequeño calambre, por eso pedí el cambio. Aparte ya tenía amarilla y quería cuidarme para los cruces”.