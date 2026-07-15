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La ilusión de competir a nivel nacional convive hoy con una gran incertidumbre. A casi un mes de haberse consagrado campeón patagónico de la Zona Sur, el Club Social y Deportivo Unión Santacruceña todavía no puede confirmar su presencia en el Torneo Federal Amateur de Futsal AFA – Consejo Federal, debido a las dificultades económicas que implica el traslado de toda la delegación hasta la provincia de San Juan.

El certamen se desarrollará entre el 12 y el 17 de agosto, pero el tiempo juega en contra de la institución. En apenas unas semanas, el club debe reunir una suma millonaria para afrontar los costos del viaje, una realidad que hoy excede las posibilidades económicas de la entidad.

Desde la comisión directiva informaron que ya realizaron las gestiones correspondientes ante la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Santa Cruz y la Subsecretaría de Deportes de Río Gallegos, solicitando acompañamiento para afrontar los gastos de una competencia de carácter nacional, en la que Unión representará tanto a la capital provincial como a Santa Cruz.

Hasta el momento, las respuestas obtenidas no fueron favorables y la preocupación crece con el correr de los días. La cercanía de la fecha de inicio del torneo obliga al club a redoblar esfuerzos para conseguir los recursos que permitan concretar el viaje.

Frente a este panorama, la institución también abrió la convocatoria al sector privado, empresas, comercios y particulares que deseen colaborar para que el equipo pueda cumplir el sueño de disputar el certamen nacional. Asimismo, solicitaron el acompañamiento de la comunidad difundiendo la situación para darle mayor visibilidad.

La clasificación deportiva ya está asegurada. Ahora, el desafío más importante se juega fuera de la cancha: conseguir el apoyo necesario para que Unión Santacruceña pueda representar a Río Gallegos y a Santa Cruz en uno de los torneos más importantes del futsal argentino.

Cada aporte, cada gestión y cada difusión pueden ser determinantes para que el campeón patagónico no vea frustrada la posibilidad de competir en el ámbito nacional y continúe impulsando el crecimiento del futsal santacruceño.