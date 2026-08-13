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Unión Santacruceña tuvo un debut cargado de emociones en el Torneo Nacional y terminó repartiendo puntos con el equipo local Barrios de Pie, tras igualar 4-4 en un encuentro parejo y de resultado cambiante.

El conjunto santacruceño, conocido como “Los Pingüinos”, tuvo que afrontar un primer tiempo favorable al equipo anfitrión, que logró ponerse en ventaja y se fue al descanso arriba por 1-0.

En el complemento llegó la reacción de Unión. El equipo santacruceño salió decidido a cambiar la historia, dio vuelta el marcador y pasó a ganar por 2-1. Sin embargo, Barrios de Pie aprovechó el recurso del arquero-jugador y volvió a tomar el control del resultado, llegando a ponerse 4-2 arriba.

Lejos de darse por vencido, Unión Santacruceña mantuvo la intensidad y fue en busca de la remontada. Cuando restaban apenas tres minutos para el final, consiguió descontar y, poco después, encontró el empate que le permitió sumar un punto en su estreno.

Los goles del “aurinegro” fueron convertidos por Alan Navarro, en dos oportunidades, Franco Navarro y Lautaro Beber, quienes fueron los encargados de sellar el 4-4 definitivo.

Ahora, a buscar el primer triunfo

Unión Santacruceña tendrá rápidamente una nueva oportunidad para sumar. Hoy, desde las 17:00, enfrentará a La Máquina de San Luis, nuevamente en el Velódromo Vicente Alejo Chancay.

El encuentro volverá a contar con la transmisión en vivo y en directo del canal oficial de YouTube Gosport, que acompañará las presentaciones del conjunto santacruceño en el certamen nacional.