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Unión Santacruceña volvió a ganar en San Juan y cerró de la mejor manera su participación en la fase clasificatoria del Torneo Nacional de Ascenso. El “aurinegro” se impuso 2-1 ante La Máquina de San Luis y terminó invicto su recorrido por la primera etapa del certamen.

El representante santacruceño había comenzado su participación con un empate 4-4 frente a Barrios de Pie, en un partido en el que tuvo que reaccionar para rescatar un punto. En su segunda presentación llegó la primera victoria: fue 5-4 ante Auri FC de Salta.

Con esos resultados, Unión llegó a la tercera fecha con el objetivo de cerrar la fase con otro triunfo. Y lo consiguió. De esta manera, el equipo dirigido por Rodrigo Coelho completó una muy buena primera etapa, con dos victorias y un empate, para finalizar con 7 puntos y mantener intacta la ilusión de pelear por el ascenso.

El recorrido en San Juan también ratificó la capacidad de respuesta del conjunto riogalleguense. En los tres encuentros disputados, Unión tuvo que afrontar partidos exigentes y logró mantenerse competitivo hasta el final.

Ahora, con la fase clasificatoria terminada y la clasificación asegurada, el “Pingüino” espera por su próximo compromiso en el Nacional de Ascenso. El objetivo sigue siendo el mismo que llevó al plantel desde Santa Cruz hasta San Juan: seguir avanzando y luchar por un lugar en la máxima categoría del futsal nacional.