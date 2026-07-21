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El conjunto campeón mostró contundencia ofensiva en los momentos clave del partido y logró imponerse en un duelo intenso frente a un rival que nunca bajó los brazos. Con el triunfo, Unión Santacruceña coronó una destacada campaña y levantó el trofeo de la categoría.

El camino hacia la final también tuvo encuentros de gran nivel. En una de las semifinales, Unión Santacruceña superó a El Tehuelche, mientras que Opción Joven obtuvo su clasificación tras vencer a Qatar 22, asegurándose así un lugar en el partido por el título.

La definición del torneo cerró una nueva edición del certamen Sub 20 de Futsal AFA, dejando en evidencia el crecimiento de las divisiones formativas y el buen presente de los jóvenes talentos que continúan nutriendo la disciplina en la región.