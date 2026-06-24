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El equipo conocido como “Los Pingüinos” tuvo un inicio complicado en la competencia, ya que debutó con una ajustada derrota por 3 a 2 frente a ATE. A partir de ese traspié inicial, Unión encadenó una serie de victorias que lo llevaron a lo más alto. En la fase regular superó 4 a 3 a Comercio de Ushuaia y 7 a 1 a Deportivo Río Grande, consolidando su candidatura al título.

En las instancias decisivas mantuvo su gran nivel. En semifinales desplegó todo su potencial ofensivo y goleó 8 a 0 a Galicia de Ushuaia, mientras que en la gran final venció 3 a 2 a SDC Patagonia para quedarse con el campeonato regional.

La institución celebró este importante logro deportivo y destacó el esfuerzo de todos los integrantes del proyecto:

“Felicitamos a todo el plantel, cuerpo técnico y a toda la familia de Unión Santacruceña por seguir y apoyar al equipo durante todo el torneo. Este título es el resultado del trabajo, el compromiso y la pasión de todos” manifestaron.

Unión Santacruceña cerró un torneo inolvidable y ahora se prepara para representar a la región en el máximo escenario nacional, con la ilusión de seguir haciendo historia.