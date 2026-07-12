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En uno de los encuentros más destacados de la jornada, Unión Santacruceña se impuso por 4 a 3 frente a Pelusa Futsal en un duelo directo entre dos equipos protagonistas de la competencia. El triunfo le permitió llegar a los 25 puntos y sostenerse en la cima de la tabla, seguido muy de cerca por Sipger, que acumula 24 unidades.

Sipger no pudo aprovechar la oportunidad de mantenerse a la par del líder y cayó ante Chicago FC por 2 a 0, un resultado que abrió aún más la disputa por los primeros lugares. En esa pelea también aparece Warriors, que alcanzó los 22 puntos luego de completar su partido pendiente correspondiente a la sexta fecha, donde goleó 11 a 0 a UTN.

La jornada tuvo además otros resultados relevantes. La Kuadra consiguió una contundente victoria por 5 a 1 frente a Mudo Futsal, mientras que Argentinos del Sur protagonizó uno de los partidos más emocionantes de la fecha al superar por 5 a 4 a Atlético Federal en un encuentro de muchos goles y alternativas cambiantes.

Boxing Club sumó tres puntos importantes al vencer 3 a 1 a La Ruta, mientras que Cagliari A derrotó 7 a 2 a Guardianes y continúa avanzando en la tabla. En otro de los cruces de la fecha, Cagliari B superó 5 a 3 a San Juan Bosco y se ubicó entre los equipos que buscan acercarse a los puestos de protagonismo.

Por su parte, Milán FC logró una victoria necesaria al imponerse 5 a 1 sobre UTN, resultado que le permitió sumar unidades importantes en su objetivo de mejorar su posición dentro del torneo.

Con estos resultados, Unión Santacruceña lidera con 25 puntos, seguido por Sipger con 24, mientras que Pelusa Futsal y Warriors comparten la tercera ubicación con 22 unidades. Más atrás se ubican Cagliari B con 18 puntos y un grupo de equipos con 16 unidades integrado por Guardianes, Argentinos del Sur, Cagliari A y La Kuadra.

La competencia mantiene una marcada paridad, con varios equipos separados por pocos puntos y una segunda mitad del torneo que promete mayor intensidad. Cada jornada comienza a ser determinante en la lucha por los puestos de privilegio y también para aquellos conjuntos que buscan recuperar terreno en la tabla de posiciones.